Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız, ülkemizde av hayvanlarının artırılması için bazı zararlı hayvanlarla mücadelenin her zaman yapıldığını belirterek, bu zararlı hayvanların başında ise kargalar geldiğini belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Avcı vatandaşlarımız, son yıllarda kargayla mücadele için Nisan ayı başından itibaren karga avı için gönüllü avcılara izin verildiğini hatırlatarak bu yıl Nisan ayının yarısının geride kalmasına karşın ne avcılara izin verildiğini ne de ne zaman verileceğinin gündeme gelmediğini iddia ettiler.

Kargaların özellikle küçük keklik ve küçük tavşanları avlayarak karınlarını doyurduğunu belirten vatandaşlarımız, özellikle sulak alanlarda bu kuşların çok fazla arttığını gördüklerini söylediler.

Bu arada kargaların da şu anda yumurtlayarak çoğalmaya çalıştığını bildiklerini sözlerine ekleyen avcı vatandaşlarımız, ”Karga avı için geç kalınıyor. Bu hayvanlar 1 ay sonra daha da artacak ve onlarla mücadele etmek çok daha zor olacak” dediler.

Öte yandan geçmişte uygulanan avlanma ruhsatı için karga kafası getirme yönteminin de gündeme yeniden getirilmesi gerektiğini sözlerine eklediler.