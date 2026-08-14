Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk maçında son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekibi Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabakada Galatasaray, 90'da Osimhen ile bulduğu golle Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 53'te Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, 2026-2027 sezonunun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Çorum FK, 59'da Kyziridis'in jeneriklik golüyle skora denge getirdi: 1-1. Şık gol, Çorum ekibinin Süper Lig tarihindeki ilk golü oldu.

61'de Davinson Sanchez savunmada çok büyük hata yaptı. Hatayı affetmeyen Çorum FK'lı Ramirez Çorum FK'yı RAMS Park'ta öne geçiren golü attı: 1-2.

Kyziridis, 71'de gördüğü kırmızı kartla Çorum FK'yı sahada 10 kişi bıraktı.

Victor Osimhen bir kez daha sahnede! Nijeryalı yıldız golcü, takımını 2-2'lik eşitliğe taşıyan gole imzasını attı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekibi Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu bir puanla açtı.