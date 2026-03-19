Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde yaya Musa Mavideniz’e çarparak ölümüne neden olan Yiğit Kaya mahkemeye çıkarıldı. Polis mahkemeye olguları aktardı.

Polis, önceki gece saat 23.15 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde üç şeritli yolun soldan üçüncü şerit içerisinde güney istikametine doğru yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden zanlının seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna çıkmak için en sol şeridi aldığı sırada o esnada soldan birinci şerit içerisinde yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz'e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya'nın tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.