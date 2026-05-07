KKTC'de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Nahıd Shuvo, Maria Benarous ve Nour Benarous mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Barış Kurtoğlu olguları aktardı.

Polis, 5 Mayıs 2026 tarihinde saat 15:05 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almak için gelen zanlı Nahıd Shuvo’nun yapılan muhaceret kontrolünde 29 Haziran 2025 tarihinden itibaren 310 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün saat 20.15 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgi üzerine, Lefkoşa'da sakin Maria Benarous’a yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 582 gün ve Nour Benarous’un ise 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren 72 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.