Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Hussein Mohammad Alqudaha ile Laman Alfafil Ahmedi dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Mayıs 2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir markete ait araç park yerinde, aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle yaşanan tartışma sonucu Hussein Mohammad Alqudaha ve Laman Alfafil Ahmedi’nin birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, aldıkları darbeden dolayı Alqudaha’nın sağ elindeki iki parmağının ve Ahmedi’nin ise burun kemiğinin kırıldığını söyledi.

Polis, olayın ardından her iki zanlının da soruşturma amaçlı tutuklandığını kaydetti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadelerin alındığını belirterek, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.