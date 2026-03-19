Girne-Lefkoşa ana yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Musa Mavideniz hayatını kaybetti.

Kaza; saat 23.15’te Girne-Lefkoşa ana yolunun üçüncü şeridinde yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araçla seyreden 22 yaşındaki Yiğit Kaya’nın Kuzey Çevre yolu bağlantısından çevre yoluna çıkmak için sol şeridi aldığı sırada yolda yürüyen 51 yaşındaki Musa Mavideniz’e çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Mavideniz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden 51 yaşındaki Musa Mavideniz’in Girne Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Belediye çalışanımız, Ozanköy ve Kentimizin çok sevilen, kimseye zararı olmayan saf insanı, çocukluk arkadaşımız Musa Mavidenizi trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.

Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çarşamba Pazarında yapılacak Bayram Tebriğine katılamayacağımı tüm vatandaşlarımızın bilgisine getirmek isterim.”