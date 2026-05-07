Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, saat 17.00, sıralarında, Maksat KARAYEL kullanımındaki RC 745 plakalı kamyonet araçta Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu Kavşağına yaklaştığında, muhtemelen motor bölümündeki mazot hortumunun patlayıp sıcak aksamlar üzerine damlayan mazotun alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları, ön kabin kısmı, ön tekerlekleri ve aracın arka kısmında taşınan 2 adet buz makinesi ve 5 adet buharlı temizleme cihazı tamamen yanarak zarar görürken, aracın arka kısmı ise kısmen zarar gördü.