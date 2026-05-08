Güzelyurt’ta yaşayan 34 yaşındaki Hüseyin Topaloğluları’nın önceki gün saat 15.30’da evinden ayrıldığı ve halen kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Polis, söz konusu şahsın arandığını açıkladı.

-İçki çalmaktan tutukladı

Gazimağusa’da bir süpermarkete müşteri olarak giden 18 yaşındaki zanlı T.N.E.(E), bir şişe alkollü içkiyi çaldı.

Polis basın bültenine göre, 27 Nisan’da meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Girne’de iki işletme sahibine yasal işlem

Girne’de, dün, eğlence mekanlarına yönelik polis tarafından yapılan denetimlerde; bir eğlence mekanında geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edilip satışa sunulduğu, başka bir eğlence mekanında ise yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Alsancak’ta, dün, S.K.(E-50) kamuya açık bir yerde alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti), bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık vermekten suçüstü tutuklandı.

- İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen dört kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.