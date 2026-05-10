Haspolat ve Bostancı'da elektrik telleri yangına neden oldu. Haspolat’ta kısa devre yapan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar anızı tutuştururken, Bostancı’da kopup kuru otların üzerine düşen elektrik teli yangın çıkardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.30 sıralarında Haspolat’ın batı kısmındaki bir tarlada, muhtemelen kısa devre yapan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu anız yangı itfaiye ekipleriyle askeri personelin ortak müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm anızla 21 rulo balyanın yandığı belirtildi.

Bostancı’da bir tarlanın kenarında dün saat 15.00 sıralarında, muhtemelen elektrik telinin koparak kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yaklaşık 6 dönüm biçilmiş arpa kalemiyle 6 rulo balya yandığı açıklandı.