Lefkoşa ağır ceza mahkemesinde 25 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu ile suç gelirini aklama suçlarından yargılanan sanık Misterbrown Sungano Mukon hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Uğur okudu.

Yargıç, 11 Mart 2018 tarihinde Lefkoşa'da devriye gezen polisin Küçük Kaymaklı bölgesinde şüpheli gördüğü araçta arama yaptığını, sanığın ceplerinde ve aracın 4 ayrı bölmesinde paketlenmiş satışa hazır şekilde 19 paket halinde 15 gram hintkeneviri, 900 TL para bulunarak emare alındığını söyledi.

Yargıç, sanığın tutuklandıktan sonraki sözlü beyanında ve soruşturma aşamasında verdiği ifadede tanımadığı birinin uyuşturucu maddeyi satmak için kendisine bıraktığını söylediğini aktardı.

Yargıç, sanığın evinde yapılan aramada ise foil kağıdı parçaları bulunduğunu, sanığın bu kağıtları uyuşturucu paketlemede kullandığını söylediğini açıkladı. Sanığın yargılama aşamasında 15 gram kenevir tasarruf ettiğini kabul ettiğini, ancak satışını yapmadığını söyleyerek, ifadesini değiştirdiğini, bu nedenle uzun süre duruşmalar yapıldığını kaydeden yargıç, sanığın sözlü beyanlarına ilişkin 3 ayrı polisin verdiği ifadenin tutarlı olduğunu söyledi. Yargıç, sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesi, polislerin şahadetleri, bulunan emareler bir bütün olarak titizlikle incelendiğini, sanığın 6 gram uyuşturucu 900 liraya sattığına, tasarrufunda da 15 gram 300 miligram uyuşturucu bulunduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın 25 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf suçlarını işlediğini, verme suçu işlemesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti. Yargıç, sanığın davasının 2023 yılında ikamet ettiğini, bu gecikmede sanığın bir kusurunun olmadığını, uzun yıllar teminat altında belirsizlik içerisinde kaldığını, bu durumun lehine değerlendirildiğini kaydetti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.