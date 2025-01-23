Aksa Futbol Liglerinde 2. devre heyecanı başlıyor Aksa Futbol Liglerinde 2. devre heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Puma Kadınlar Ligi’nde 3. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Puma Kadınlar Ligi 3. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

25 Ocak 2025, Cumartesi

11.30 Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Hamitköy (Yunus Çağlar)

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa SA-Yenicami (Orkun Karaosmanoğlu)

26 Ocak 2025, Pazar

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-Balıkesir (Irmak Kurd)

11.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-TE Dikmen Gücü (Eylül Yıldız)