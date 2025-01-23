Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Puma Kadınlar Ligi’nde 3. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Puma Kadınlar Ligi 3. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:
25 Ocak 2025, Cumartesi
11.30 Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Hamitköy (Yunus Çağlar)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa SA-Yenicami (Orkun Karaosmanoğlu)
26 Ocak 2025, Pazar
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Doğan T.Birliği-Balıkesir (Irmak Kurd)
11.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-TE Dikmen Gücü (Eylül Yıldız)