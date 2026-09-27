Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emre Çevikdal, Merve Ateş.

China Bazaar Gençlik Gücü: Erdoğan, Ünal, Mehmet, Ahmet, İsmail, Mustafa Sakall(Semih), Mustafa Kemal, Arif(Vakkas), Fofana(Erdem), Bamba, Sonko(Farouk Dadze)

Çetinkaya: Mehmet, Agit, Batuhan, Ali, Arda(Mustafa Ali), Orhan(Arda), Tuğra(Aşkın), Muammer(Nehir), Fourmy(Aras), Toure, Kouassi

Goller: Dk. 48 Ahmet Sönmez, Dk. 73 ve 90 Issiaka Bamba (China Bazaar Gençlik Gücü)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 3. hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü, derbide Çetinkaya’yı konuk etti.

Atatürk Stadında iyi bir seyirci kitlesi önünde oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Çetinkaya derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında China Bazaar Gençlik Gücü daha baskılı oynarken, Çetinkaya iyi direndi. Ev sahibinin 1 golü geçersiz sayılırken, devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye daha etkili başlayan China Bazaar Gençlik Gücü, sahanın en iyilerinden savunmacı Ahmet Sönmez’in 48. dakikada kafa golü ile 1 – 0 öne geçti.

Yeşil beyazlılar, 73. dakikada Bamba’nın şık frikik golü ile skoru 2 – 0 yaparken, 90. dakikada Farouk’un defans arkasına attığı topta sahneye yine Bamba çıktı. Bamba attığı golle maçın sonucunu 3 – 0 olarak tayin eden futbolcu oldu.