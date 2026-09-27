Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Özal Çağlayan

Alsancak Yeşilova: Mahmut Karabey, Al Ameen, Ali Üçtaş, Arda Ateş(Adil), Bill Osman Beyza, Cemal Yaşınses(Muhammet), Eyyüp Öztep, Fidelis Iria, Mehmet Fatih Parlak(Abdullah), Mert Nurel(Tamer), Oluwafemi Junior Ajayi.

Cihangir: Türkkan Delideniz, Ali Öztürk, Berhan Celme, Eray Vudalı(Müslüm), Fikret Yağcıoğlu(Mehmetali), Laurys Ndong Meye(İbrahim) Quesi Jonathan Weston, Selçuk Sergeç, Uğur Naci Gök, Yakup Şen, Yusuf Beyazı.

Goller: Dk. 27 Fikret Yağcıoğlu, Dk. 88 Laurys Ndong Meye (Cihangir)

AKSA Süper Lig'in 3. Haftasında Alsancak Yeşilova ile Cihangir takımları kozlarını paylaştı.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Evren Karademir’in yaptığı karşılaşmayı konuk Cihangir her iki devrede attığı gollerle 2 – 0 kazandı.

Maça iyi başlayan Cihangir, aradığı golü 27. dakikada Fikret Yağcıoğlu ile buldu ve ilk devreyi üstün tamamladı. Maçın 88. dakikasında Laurys Ndong Meye attığı golle takımını rahatlattı. Mücadele de konuk ekibin 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuç ile Cihangir 2 maç sonunda 4 puana ulaşırken, kalesinde henüz gol görmedi. A.Yeşilova ise 3’üncü maçında ikinci yenilgisini aldı.