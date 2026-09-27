Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Ahmet Yenilmez, Berk Bağrıkara

Aslanköy: Süleyman Çamlıca, Halil (Dk.12 Tahir), Mehmetcan, Sinan, Hasan (Dk.73 Reşit), Sercan (Dk.73 Mehmet Gürlü), Pacome Loua(Dk.56 Hascan) Sadık Balarabe, İbrahim (Dk.73 Yunus Emre), Aboubacar Sangare, Andy Okpe.

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Sena, Amos Gubam Dadet, Emre, Mustafa Vardi, Mejdi, Erhun (Dk.90+2 Tunahan), Babacar M. Diop (Dk.81 Ali), Mustafa Salk (Dk.81 Ufuk), Ousmane Diaby, Muhittin Tümbül (Dk.63 Arda E. Metin)

Goller: Dk.19 Sadık Balarabe (Aslanköy) Dk.53 ve Dk.59 Mustafa Salk Dk.90 Erhun Öztümer (Doğan Türk Birliği)

Kırmızı Kart: (Maç sonu) Sinan Öğüt (Aslanköy)

Aksa Süper Ligin 3. Haftasında ligin yeni takımlarından Aslanköy ile zirve mücadelesi yapan Doğan Türk Birliği kozlarını Gaziköy Şenol Stadı’nda paylaştılar. Aslanköy’ün ilk devreyi 1 – 0 önde kapattığı mücadelenin ikinci devresinde oyunda üstünlüğü ele geçiren Doğan Türk Birliği arkaya bulduğu gollerle sahadan 3 – 1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Aslanköy aradığı golü de erken buldu. 19. Dakikada Sadık Balarabe’nin golüyle 1 – 0 öne geçti.Bu gol ayni zamanda ilk devrenin de skoru oldu.

İkinci devreye hızlı başlayan Doğan Türk Birliği’nde 53 ve 59. Dakikalarda sahneye çıkan Mustafa Salk attığı gollerle bir anda maç 2-1’e geldi.

İkinci devrenin büyük bir bölümü 2-1’lik skorla geçilirken, Doğan Türk Birliği 90’ıncı dakikada Erhun Öztümer’in ayağından bir gol daha bularak maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Doğan Türk Birliği bu galibiyetle puanını 7’ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Aslanköy ise aldığı mağlubiyet sonrası 3 puanda kaldı.