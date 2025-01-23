Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 2. Devre maçları bir haftalık aradan sonra hafta sonu oynanacak olan 10. Hafta karşılaşmalarıyla başlıyor.

BTM 1. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup 10. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

KIRMIZI GRUP

25 Ocak 2025, Cumartesi

10.45 Balıkesir Stadı Düzova-Pile (Cenk A.Özfuttu)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı BT Güvercinlik-NC Dörtyol (Serkan Özdenkçi)

26 Ocak 2025, Pazar

10.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy-Kaplıca Karadeniz 61 (Arif Malek)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-UG Tuzlaspor (Cenk A.Özfuttu)

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy-Aslanköy (Mustafa Torun)

BEYAZ GRUP

25 Ocak 2025, Cumartesi

10.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu-Ozanköy (Abdulkadir Karadağ)

14.00 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Girne H.Evi (Mehmet V.Çelik)

26 Ocak 2025, Pazar

10.45 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Ağırdağ Boğaz (Serdar Gürpınar)

10.45 Lefkoşa Ortaköy Stadı Ortaköy-TE Dikmen Gücü (Şahin Coşkun)