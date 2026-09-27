Yer: Göçmenköy Stadı
Hakemler: Şahin Coşkun, Selim Kaynarca, Rüya Sakallı
Göçmenköy: Emre Nalbant, Arda Sözcü, Bilal Ceylan, Cemal Terkan, Godwın Arewa, İzder Kutay, Kadir Özdemir, Mehmet Doğangün, Mehmet Göçben, Mevlüt Önal, Selçuk Kıraç.
Düzkaya: Mehmet Özeralp, Ali Tüfekçi, Batuhan Bal, Berkay Günay, Mehmet Bozan, Mehmet Kuşçu, Sezgin Dağ, Turgut Kaan Çoban, Ümit Genç, Yağış Gencay.
Goller: Dk 8 Godwın Arewa (Göçmenköy). Dk 73 Turgut Kaan Çoban (Düzkaya).
İlk devre soyunma odasına Godwın Arewa’nın golüyle 1-0 önde giden taraf Göçmenköy oldu. İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı mücadelede konuk Düzkaya, Turgut Kaan Çoban’ın golüyle skoru eşitlemeyi başardı. Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.