Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Tufan Çercioğlu, Yusuf Bakar, Güneş Demir.

Mormenekşe: Ali Yıldız, Yunus, Ali Özay, Fetin(Barış), Çağın(Aykut), Aziz, Emre(Mustafa Furkan), Mustafa(Mehmetali), Cenker(Devrim), Adewole, Madou Gadj.

Yeniboğaziçi: Haluk Çakar, Emir, Fevzi, Cafer(Sultan), Mehmet Emin, Hasan, Şahin, Ertan(Osman), Enes, Dariıs Dee, Baran(Berkem).

Goller: Dk. 73 Devrim(Mormenekşe) Dk. 43 Baran (Pen.) Dk. 70 Darius Dee(Yeniboğaziçi)

K.Kart: Dk. 58 Şahin (Yeniboğaziçi)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 3. Haftasında bölge derbisi olarak adlandırılan Mormenekşe ile Yeniboğaziçi arasındaki zorlu mücadeleye sahne oldu.

Karşılaşmayı konuk Yeniboğaziçi 2 – 1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

Her iki takımında istekli başladığı mücadelede ilk devrenin büyük bölümünde iki takımda pozisyon bulamazken adeta bir kör dövüşü yaptılar.

Dk.20 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Baran’ın pasıyla soldan hızla Mormenekşe ceza sahasına giren Dee sol ayağıyla vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.

Dk.43 Yeniboğaziçi defansının uzun gönderdiği topa hareketlenen Baran defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda ondan da sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Baran topu ve kaleciyi ters köşeye gönderdi.0-1

Dk. 66 Mormenekşe atağında Yeniboğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa önünü boşaltarak şutunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk. 70 Yeniboğaziçi defansından sağ kanatta bulunan Darius Dee’ye atılan topu alan Dee hızlanarak önce Yunus’u çalımladı daha sonra ise kalecinin yanından topu ağlara göndererek skoru 0 – 2 yaptı.

Dk.73 Mormenekşe atağında Yeniboğaziçi ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Devrim topu ağlara gönderdi. 1-2

Dk.79 Mormenekşe atağında Yeniboğaziçi ceza sahasında topla buluşan Adewole kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu kaleci çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda Mormenekşe’nin çabası başka gol getirmedi ve maç Mormenekşe 1 – Yeniboğaziçi 2 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Yeniboğaziçi ilk 3 puanını alırken, Mormenekşe takımı üst üste ikinci mağlubiyetini elde etti.