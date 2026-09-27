Hakem: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Arda Bilgimer

Gönyeli: Ege Keleşzade, Ahmet Eser Aksoy, Ahmet Üney Bensel, Ege Uçar, Emre Çam, Hasan Kanlı, İbrahim Kaba, Kane Daman, Mehmet Can Zengin, Mehmet Yetişkin, Mustafa Sevim

Maraş: Mustafa C.Talay, Alphonse Gomis, Anıljan Jorayev, Barış Dolu, Deniz Numan Lokmanoğlu, Emre Karaciğer, Erencan Kalkan, Erhan Özbengü, Hicabi Demir, Oğuz Göktaş, Yekta Polat

Goller: Dk.61 Kane Daman, Dk.66 Hasan Kanlı (Gönyeli), Dk.6 Anıljan Jorayev, Dk. 32 Yekta Polat, Dk. 90+7 Alphonse Gomis (Maraş)

AKSA 1. Lig'in üçüncü haftasında Gönyeli ile Maraş karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Maraş, uzatma dakikalarında bulduğu golle Gönyeli'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Maraş, 6. dakikada Anıljan Jorayev'in golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Yekta Polat'ın attığı golle farkı ikiye çıkaran Maraş, ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Gönyeli skoru değiştirmek için tempolu başladı. 61. dakikada Kane Daman'ın golüyle farkı bire indiren Gönyeli, 66. dakikada Hasan Kanlı'nın golüyle beraberliği sağladı. Karşılaşmanın son bölümünde iki takım da galibiyet golü için mücadele etti. 90+7. dakikada Alphonse Gomis'in attığı gol Maraş'a 3-2'lik galibiyeti ve 3 puanı getirdi.

(Foto:Berke Çağıl)