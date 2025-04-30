Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde son yıllarda bazı dernekler tarafından ülkenin dört bir yanında bazı noktalara kurulan kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve tekstil kumbaralarının ilgisizlik nedeniyle çirkin görüntüler ortaya çıkardığını savunarak bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen giysi kumbarasının Taşkınköy bölgesinde Akdeniz Karpaz Üniversitesi yakınlarında olan bir kumbara olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi kıyafetlerin kumbaradan taşmaya başladı ve etrafa yayılacakta. Bunun gibi birçok yerde bulunan kıyafet kumbaraları dolup taşıyor ve etrafa çirkin görüntüler çıkıyor. Bu şekilde yapılacaksa bizce hiç kumbaralar kurulmasına gerek yok” dediler.

Kıyafet bağışlamak isteyenler için bir telefon numarası verilerek onlara o numarayı arayarak kıyafetlerin alınmasını sağlamanın en güzel yöntem olduğunu belirten vatandaşlarımız “İyilik yapılmak istenirken, çevreye çirkin görüntüler çıkıyor” diyerek bu konuda ilgilileri göreve davet ettiler.