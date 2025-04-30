Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Şahsiyet aidiyet ve biat” konulu güncel konuşma yaptı.

Meclis binasından önce giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu dile getirdiklerini Şahali, baraka sınıflarda eğitim alındığını, hastanelerin durumunun ortada olduğunu söyledi.

Şahali, aidiyetin başkalaşma getirdiğini, biatin yaşamın doğası haline geldiğini iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Ülkede İlahiyat Koleji'ne yönelik eylemlerini anımsatarak, “Kurdelede siz vardınız.” dedi.

Çavuşoğlu, dönemin hükümet ortaklarından birinin randevu alamadığından havalimanından döndüğünü ancak hiçbir açıklama yapılmadığını sessizliğe bürünüldüğünü söyleyerek, muhalefetin hiç bunlar yaşanmamış gibi davrandığını kaydetti.