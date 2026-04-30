Girne’de dün yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Faaliyette olan bir Off Licence giren 26 yaşındaki Mehmet Ali Dinler tasarrufunda bulundurduğu 40 cm tornavida ile “İslama aykırı” diyerek içkileri kırdı. Makul güç kullanılarak tutuklanan zanlı ‘Kasti hasar’, ‘Tecavüzkar alet taşıma’ ve ‘İkamet izinsiz’ suçlarından tutuklandı.

Zanlı Dinler dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

ÜLKEDE KAÇAK

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Teyfik Emin Esergül, zanlının önceki gün tutuklandığını söyledi.

Polis, Girne’de faaliyet gösteren bir off licence giren Dinler’in tasarrufunda bulundurduğu tornavida ile stantta satılan toplam değerleri 14 bin 400 TL olan içkileri kırdığını anlattı.

İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığını belirten polis, zanlının muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2025 tarihinden bu yana ikamet izinsiz olduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, 1 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının akıl sağlığının kontrolü için Barış Ruh Hastanesinden geçirilmesine direktif vererek 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.