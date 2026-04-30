Girne Alsancak Caddesi üzerinde Aralık ayında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ahmet Can Yıldırım, Abdussemet Halil ve Durmuşcan Köse aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Yargıç, sanıkların işlediği uyuşturucu alma verme ve tasarruf suçlarının ciddiyetine dikkati çekerek suçların 15 ile 18 yıl arasında değişen cezaları olduğunu vurguladı.

Sanıkların suçları maddi kazanç sağlamak için işlediğine ve kararda ağırlaştırıcı olarak değerlendirildiğini ifade eden Yargıç, sanıklar Abdussemet Halil ve Durmuşcan Köse’nin ülkede ikamet izinsiz olduklarını da kararda dikkate aldıklarını belirtti.

Birden çok uyuşturucu türü ile yakalanan sanıklar arasında rol ayrımı yapıldığına dikkati çeken Yargıç, Ahmet Can Yıldırım ve Abdussemet Halil’i 1’er yıl 6 ay, sanık Durmuşcan Köse’yi 9 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.