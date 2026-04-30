Gönyeli’de 28 Mart akşam iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bitmişti.

27 yaşındaki Tayyar Alpdağ, ruhsatlı silahıyla komşusu 42 yaşındaki Erdoğan Öztürk'e 7 el ateş etmişti. Her iki ayağından vurulan Öztürk yaralanırken, Alpdağ tutuklanmıştı. 'Patlayıcı Madde Tasarrufu, Vahim Zarar, Meskun Mahalde Ateş Etme' suçlarından tutuklanan Tayyar Alpdağ, cezaevine gönderilmişti.

Tedavisi tamamlanan Erdoğan Öztürk ise tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli'de Mart ayında yaşanan olayda komşusunu rahatsız ettiği gerekçesiyle silahla vurulan Erdoğan Öztürk, “şiddet kullanma tehdidi, itele-i lisan, uygunsuz tavrı harekette bulunma, rahatsızlık verme” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 28 Mart 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Ecevit Sokak üzerinde aynı yerde sakin Erdoğan Öztürk’ün nefesinde 94 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada, aralarında daha önceden husumet olduğu gerekçesi ile yine aynı yerde sakin Tayyar Alpdağ'a hitaben makul mazeret olmaksızın yüksek sesle "seni keseceğim, seni öldüreceğim, görecen sana ve ailene neler yapacağım, geberteceğim hepinizi" demek suretiyle rahatsızlık çıkararak şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının akabinde olay yerine gelen Mehmet Alpdağ'a şiddet kullanma tehdidinde ve itele-i lisanda bulunup sulh ve sükunu bozarak uygunsuz tavrı harekette bulunduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Polis, zanlının 2012 - 2026 yılları arasında benzeri suçlardan sabıkası bulunmakta olup yargılandığı bu suçlardan para cezalarının yanı sıra sulh ve sükûnu bozmayacağına dair kefaletlere bağlanmasına rağmen benzer suçları işlemeye devam ettiğini kaydetti.

Polis, ayrıca yine zanlının 2019 - 2023 yılları arasında Lefkoşa’da islemiş olduğu “Darp, itale-i maksadı ile silah taşıma” suçlarından Lefkoşa Mahkemesinde davalarının sürdüğünü belirtti.

Zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyen bir süreyle Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.