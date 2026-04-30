Girne’de Aralık ayında Girne Oto Galeri isimli iş yerinde 2 araca yanıcı madde dökerek 4 Milyon 717 bin TL hasara uğratan Mehmet Gürler ve Muhammet Talha Kömür ile onlara yardım eden Mehmet Efe Kilimci ve Selahattin Pancar aleyhindeki dava Girne Kaza Mahkemesi Yargıç Murat Soytaç huzurunda karara bağlandı.

Yargıç, suç işlemek için ülkeye giren Mehmet Gürler ve Muhammet Talha Kömür’ü 18’er ay, sanıklar Mehmet Efe Kilimci ve Selahattin Pancar’ı 14’er ay hapis cezasına mahkum etti.

Kararda özellikle sanıkların işlediği suçların vahameti dikkate alınırken, suçu maddi menfaat karşılığında işlemeleri kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildi.

Sanıkların yaş aralığına dikkati çeken Yargıç, üç sanığın 18 birinin ise 19 yaşında olduğunu söyledi.

Yargıç, sanıkların ‘Kasti hasar’ suçundan Aralık ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde olduklarını, işlenen suçun sadece mala değil, toplumda infial yaratan son derece ağır bir suç işlediklerine bulgu yaptığını söyledi. Suçun organize şiddet içerikli eylem kapsamında değerlendirildiğinin altını çizen Yargıç, “Sanık Gürler ve Kömür bu suçu işlemek için ülkeye gelmesi suçun planlı ve organize işlendiğini gösterir” dedi.

MAHKEMEDEN “CÜRETKARCA İŞLENMİŞ” BULGUSU

Suçun geceleyin işlenmesi, özellikle insanların istirahatte olduğu bir vakitte olmasının meydana gelebilecek daha büyük riskler olabileceğine de değinen Yargıç, sanıklar Gürler ve Kömür’ün suç esnasında maske, eldiven ve kapişon ile suçu gizlemeye çalışmalarını ayrıca işlenen suçun kayda alınmasını “cüretkar” bir şekilde eylemi belgeledikleri bulgusu yaptığını söyledi.

EKONOMİK ZORLUKLAR SUÇA SÜRÜKLENİŞ

Kararında sanıkların sosyal tahkikat raporlarının da dikkate alındığını belirten Yargıç, sanıkların ekonomik sıkıntılar nedeniyle maddi menfaat karşılığında bu suçu işlediklerini söyledi. Yaşlarının 18 ile 19 arasında değiştiğini suçu esas organize edenlerin sanıkların ekonomik durumlarını kullanarak suça sürüklediğine dikkatini çeken Yargıç, “Sosyal destekten yoksun sanıklar, büyük kişilerin etkisi altında kalarak bu suçu işlediler. Sanık Mehmet Gürler ve Muhammet Talha Kömür bu suçu işlemek için adaya geldi, Mehmet Efe Kılıç ve Selahattin Pancar sanıklara yardım etti” dedi.