Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, önceki gün 48 yaşındaki Kıbrıslı Rum Georgios Ptisillides, kullanımındaki araçla Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada, aracına ait sahte olarak düzenlediği sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklandı ve “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının görevli muhaceret memuruna sahte araç sigortası ibraz ettiğini söyledi.

Polis, görevli memurların evrakın sahte olmasından şüphelendiğini, Gönyeli Polis Karakoluna haber verdiklerini, Metehan’a giden ekibin zanlıyı karakola getirdiğini açıkladı. Polis, zanlının karakolda gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini, evrakı Güney Kıbrıs’ta hazırladığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan belgenin inceleneceğini kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.