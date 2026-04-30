Alayköy Sanayi Sitesi’nde camiye girerek bağış kutusundan para çalan ve ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 46 yaşındaki Bahman Shaban tutuklandı.

Önceki Pazartesi günü meydana gelen olayda camiye giriş yapan kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar, bağış kutusunu kırıp hasara uğrattı ardından içerisindeki yaklaşık 5 bin TL nakit parayı çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Bahman Shaban tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca bahse konu şahsın yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Tutuklanan Bahman Shaban dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Gürtaç olguları aktardı.

Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Camisi içerisine giriş yaptıktan sonra caminin giriş kapısının sağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusunun üst kısmını eliyle bastırıp kırdıktan sonra içerisinde bulunan yaklaşık 5000 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 28 Nisan 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15 Mart 2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının çaldığının paranız henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.