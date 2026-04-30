KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Achille Luhata Djonga dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmutcan Göçmen olguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 11:30 raddelerinde, Lefkoşa Şehit Erol Hasan Sokak üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli hareketlerde bulunan Achille Luhata Djonga’nın yapılan muhaceret kontrolünde 30.11.2022 tarihinden itibaren 1245 gün, KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının KKTC'de bulunduğu sürede herhangi bir suça karışıp karışmadığı araştırılması gerektiğini, ayrıca ihraç işlemleri başlatılması maksadı ile gerekli daireler ile yazışmalar yapılacağını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.