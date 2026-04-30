Lefkoşa’da meydana gelen " Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanan isminin baş harfleri N.İ dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı.

Polis, önceki gece saat 21:50 raddelerinde Lefkoşa Nalbantoğlu Bulvarı üzerinde otostop çeken 20 yaşındaki isminin baş harfleri E.A adlı kızı aracına alan zanlının, aracı sürdükten sonra kızın kalçalarını elleyerek, cinsel saldırı suçunu işlediğini belirtti.

Polis, E.A’nın zanlıdan aracı durdurmasını istediğini ancak zanlının durmadığını, bunun üzerinde E.A’nın hareket halindeki araçtan atladığını, başını kaldırım taşına vurup yaralandığını belirtti.

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan E.A’nın tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, bir görgü tanığı bulunduğunu söyledi. Polis, kamera görüntülerinin inceleneceğini, yeni tanıkların tespit edilebileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.