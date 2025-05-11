Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası İnönü’de yapılan yarışla devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle yapılan organizasyon sezonun üçüncü Ralli Sprint’i oldu. Sprint Şampiyonası’na 1.5 katsayı ile puan veren organizasyon İnönü’de dokuzuncu kez gerçekleştirildi. 22 ekibin start aldığı, büyük bir seyirci topluluğunun ilgi gösterdiği yarışta zafere ulaşan ekip, Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu. Geçtiğimiz sezon da Sinde’de zafere ulaşmayı başaran ikili üst üste ikinci kez Sinde’den zaferle ayrılmayı başardı. Fly House Investment, Sami Doğan Motors, Basel Energy, Polaris, Genpower, Limon, Gopro, Yiğittürk Cars, Near East Bank, Pernara Meyhanesi, Aveon Sigorta, Mulla Rent a Car, İkas Süpermarket, İnönü Market, Chagla Food&Drink, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Keskin Petrol, Chagla Car Care, M. Kasaboğlu Market, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Doill’in katkıları ile gerçekleştirilen yarışta ikinci SD Motors Fina Rally Team’den Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi olurken, SD Motors Fina Rally Team’den Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü oldu.

Ünver Rüstem Mahalli Ralli Kupası’nda birinci Güllü-Bolatçıoğlu ikilisi

Bu sezon Merhum Ünver Rüstem adına yapılan Mahalli Ralli Kupası’nda zafer Canam Maverick R ile, MKB Exchange Rally Team adına yarışan Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisinin oldu. İkinci Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi olurken üçüncü İlker Beşok-Buğra Tabak ikilisi oldu.

İnönü Köy Meydanı’nda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi

Anneler günü olması dolayısıyla kurumun anne üyeleri; Ayşe Başkaya Kişmir, Nurcan Doğan, Derya Özpaşa, Növber Özpaşa, Bürge Bilgimer, Sultan Kızılkuran, Seher Biricik ve Ayşe Sevil’in kupaları takdim ettiği törende dereceye girenler kupalarını aldı. Sınıf 4’te Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi, Sınıf 1’de Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi, Sınıf R’de Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisi, Sınıf 2’de Zeki Demirdeş-Ahmet Özerdem ikilisi ve Sınıf N’de Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi birincilik kupalarını alan isimler oldu. Master pilotlarda birincilik Sami Doğan’ın, Co-pilotlarda Hüseyin Çocuk’un oldu. Kadın Co-pilotlarda Buse Bilgimer birinci, Pembe Kanatlı ikinci olurken, Genç pilot birincisi İlker Beşok oldu. Genç Co-pilotlarda birinci Hasan Önderol, ikinci Buse Bilgimer ve üçüncü Berke Zeki oldu. Yarışın Kahramanı kupası Ahmet Gürün ile Ergün Necipoğluları’nın olurken, Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu ödülleri ise Hüseyin Özer ve Hasan Karlıtaş’ın oldu.