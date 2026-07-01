A Level sınav sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelerde yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) kontenjanları belirlendi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı YTB Tam Burs için 37 farklı bölümde 60 kontenjan, YTB Yerleştirme Bursu için ise 19 farklı bölümde 20 kontenjan olmak üzere toplam 80 kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Kontenjanlardan yararlanacak öğrencilerden, A Level sınav sonuçlarının yanında yabancı dil düzeyini gösteren TOEFL IBT, IELTS ve SAT sınav sonuçlarının da istenebileceği kaydedilen açıklamada, istenilen sınav puanlarının üniversite ve bölüme göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

Açıklamada, kontenjanların, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB arasında 13 Temmuz 2023’te imzalanan iş birliği mutabakatı kapsamında belirlendiği; başvuru kılavuzu, başvuru koşulları ve başvuruda istenecek belgelerin Milli Eğitim Bakanlığının web sayfasından daha sonra duyurulacağı kaydedildi.