Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında heyecan sürüyor. Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında sıradaki yarış geleneksel İskele Rallisi olacak. 17. İskele Rallisi, 54. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde düzenlenecek. 17. İskele Rallisi’nde bir ilk de yaşanacak. 17. İskele Rallisinde ilk kez Şehir İçi Özel Etabı gerçekleştirilecek. Şehir İçi Özel Etabı, rallinin ilk günü olan 27 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Drift araçlarının da gösteri yapacağı İskele SSS etabı, 54. İskele Festivali kapsamında ücretsiz olarak izlenebilecek.

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KİŞMİR: BU YIL İLK KEZ İSKELE’DE SEYİRCİ ÖZEL ETABI VE DRİFT SHOWA İMZA ATILACAK

İskele Belediyesi tarafından dün gerçekleştirilen festivalle ilgili basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tiğin Kişmir, bu yıl ki yarışların 27 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda başlayacağını söyledi. Kişmir, İskele’de bir ilki de gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi. Kişmir bu yıl ilk kez İskele’de seyirci özel etabı ve dtift showa imza atacaklarını belirten Kişmir, bu gösterinin de 27 Haziran Cumartesi saat 19.30’da İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Otoparkı’nda olacağını belirtti. Kişmir, rallinin final ve ödül törenin ise 28 Haziran Pazar günü saat 20.00’de İskele Ecevit Meydanı’nda olacağını açıkladı.