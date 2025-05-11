Beşiktaş, Süper Lig'de 35. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

Beşiktaş, mücadeleyi 4-1 kazanarak Süper Lig'de 3. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar maç sayısını eşitlediği Samsunspor'un 1 puan önüne geçti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 58 puana yükseldi. Son sıradaki Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN AVANTAJI ALDI

Beşiktaş, Samsunspor'un BAY geçtiği haftada maçını kazanarak 3. sıraya yerleşti.

58 puanı bulunan Beşiktaş ligde kalan maçlarında; Alanyaspor (D), Rizespor ve Bodrumspor (D) ile karşılaşacak.

57 puanı bulunan Samsunspor ise ligde kalan maçlarında; Sivasspor, Trabzonspor (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'TA SEZONUN YILDIZI RAFA SILVA

Beşiktaş'ın bu sezon en iyi isimlerinden olan Rafa Silva skorda da takımını taşımaya devam etti. Rafa Silva maçta 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Rafa Silva bu sezon toplamda 45 maça çıktığı Beşiktaş'ta 17 gol ve 13 asistlik katkı yaptı.