Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Türkiye’nin en prestijli drift organizasyonlarından biri olan 2026 ApexMasters Türkiye Drift Şampiyonasının üçüncü ayağında önemli bir başarıya imza atan sporcusu Rüzgar Okman’ı tebrik etti.

İstanbul Park’ta gerçekleştirilen sezonun üçüncü yarışında mücadele eden başarılı pilot, üstün performansıyla Pro Kategori birinciliğini elde ederek kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Kuzey Kıbrıs motor sporlarını başarıyla temsil eden Rüzgar Okman, elde ettiği bu önemli zaferle hem ülkesine hem de motor sporları camiasına büyük gurur yaşattı.