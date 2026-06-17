Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) sporcuları, 14 Haziran 2026 Pazar günü Antalya Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen Drag yarışlarında ve aynı hafta sonu Güney Kıbrıs Achna Speedway'de gerçekleştirilen Time Attack Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı.

Kepez Drag Pisti, 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporculara ev sahipliği yaptı. Yarışlar, yüksek performanslı araçların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Antalya Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona KKDSOD adına 7 yarışmacı katıldı. Sporcular; 10, 11, 12 ve 13 saniye kategorilerinde mücadele ederek ülkemizi başarıyla temsil ettiler.

Nissan GT-R R35 aracıyla 11 saniye sınıfında mücadele eden Mehmet Karadeniz birinci olmayı başararak zirvede yer aldı. Honda Civic B18 Turbo aracıyla 13 saniye sınıfında mücadele eden Mustafa Menteş ikinci olmayı başarırken, Honda Civic K24 Swap aracıyla 12 saniye sınıfında mücadele eden Çağın Garanti üçüncü olmayı başardı.

Dereceye girenler:

11 Saniye Birincisi - Mehmet Karadeniz - Nissan GTR R35

12 Saniye Üçüncüsü - Çağın Garanti - Honda Civic K24 Swap

13 Saniye İkincisi – Mustafa Menteş - Honda Civic B18 Turbo

ACHNA’DA ATEŞ TUFAN’DAN ÜÇÜNCÜLÜK

Öte yandan KKDSOD sporcusu Ateş Tufan, aynı hafta sonu Güney Kıbrıs'taki Achna Speedway’de düzenlenen Time Attack Şampiyonası'nın üçüncü ayağında mücadele etti. Nissan GT-R R35 ile piste çıkan Tufan, 1:16.607'lik tur zamanı elde ederek M3 kategorisinde üçüncülük başarısını kazandı.

İSMET TUFAN SPORCULARI TEBRİK ETTİ

KKDSOD Başkanı İsmet Tufan, sporcuların hem Türkiye'de hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerin Kuzey Kıbrıs motor sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek tüm sporcuları tebrik etti. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği, sporcularıyla birlikte ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.