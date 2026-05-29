İngiliz Üsleri'nin Akrotiri bölgesine 32 yeni anten kurma planı tepkilere yol açtı. Bölge sakinleri ve yerel yönetim, projenin durdurulması için yasal mücadele başlatırken konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması da gündemde.

Güney Kıbrıs'taki Akrotiri bölgesinde yaşayanlar, İngiliz Üsleri'nin 32 ek anten kurmayı hedefleyen projesine karşı harekete geçti. Proje kapsamında yaklaşık 340 dönümlük topluluk arazisinin kamulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

Bölge sakinleri, mevcut anten tesislerinin bulunduğu bölgede yeni antenlerin kurulmasının çevre ve halk sağlığı üzerindeki yükü artıracağından endişe duyduklarını ifade ediyor. Özellikle bölgede kanser vakalarının arttığını öne süren vatandaşlar, durumun mevcut tesislerle bağlantısının araştırılmasını talep ediyor.

Bu kapsamda özel çevresel etki değerlendirme ve epidemiyolojik çalışmalar yapılmasının beklendiği bildirildi.

Kourio Belediyesi'nin girişimiyle konu yargıya taşınırken, Akrotiri sakinleri ve bölge yönetim komitesi de projeye karşı hukuki süreç başlatma kararı aldı.

Kourio Belediye Başkanı Pantelis Georgiou, Akrotiri Komitesi'nin yeni antenlerin kurulumuna karşı yasal mücadele başlatacağını açıkladı. Komite tarafından avukat Simos Angelidis'in görevlendirildiğini belirten Georgiou, projenin durdurulması için başvurulabilecek tüm hukuki yolların değerlendirildiğini söyledi.

Georgiou ayrıca Kourio Belediyesi'nin de kendi hukuk danışmanı Achilleas Dimitriadis aracılığıyla süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma seçeneği üzerinde çalıştığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla görüşme talebinde bulunulduğu da açıklandı.

Belediye Başkanı Georgiou, meselenin yalnızca hukuki değil aynı zamanda siyasi boyut taşıdığını belirterek, temel amaçlarının bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesini ve haklarını korumak olduğunu söyledi.