Güney Kıbrıs'ta yaşayan Claudios Antoniou, kanser teşhisi konulan babasının ölümünden haftalar sonra morgda bulunduğunu açıklayarak sağlık sistemine tepki gösterdi.

Antoniou'nun iddiasına göre babası 19 Mart'ta Larnaka Genel Hastanesi'ne yatırıldı ancak ailesine sağlık durumu hakkında bilgi vermedi. Ailenin, babalarının uzun süre yurt dışında kalmaya alışkın olması nedeniyle ilk etapta durumdan şüphelenmediği belirtildi.

Antoniou, 26 Mart tarihinde hastaneden iki cevapsız çağrı aldığını, kısa süre sonra geri dönüş yaptığında ise kendisine babasının hastanede bulunmadığının söylendiğini öne sürdü. Ancak daha sonra ulaştıkları resmi bilgilerde, babasının aynı gün saat 10.50'de hayatını kaybettiğinin yer aldığını ifade etti.

Bunun ardından aile üyelerinin çeşitli hastaneler ve kurumlarla temasa geçtiğini belirten Antoniou, haftalar boyunca babasının nerede olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını savundu.

Olayın seyrinin 21 Mayıs'ta değiştiğini belirten Antoniou, polisin yaptığı inceleme sonucunda babasının Larnaka Genel Hastanesi morgunda sahipsiz olarak bulunduğunu söyledi.

Aile, hastane yönetiminin süreç boyunca yeterli bilgilendirme yapmadığını iddia ederken, ölüm sonrasında hasta kayıtlarının sistemden silindiği yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi.

Antoniou ayrıca babasına ait bazı kişisel eşyaların kendilerine teslim edilmediğini öne sürerek kayıtlar ve eşya teslim süreçlerinde de tutarsızlıklar bulunduğunu savundu.

Yaşananların ardından Güney Kıbrıs Sağlık Hizmetleri Örgütü'ne (SHSO) resmi şikayette bulunduğunu açıklayan Antoniou, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.

Olayla ilgili incelemenin sürmesi bekleniyor.