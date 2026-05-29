Güney Kıbrıs'ta görev yapan bir psikolog, danışan olarak takip ettiği reşit olmayan bir kıza yönelik cinsel istismar suçlamalarından suçlu bulundu. Mahkeme, sanığın mesleki konumundan kaynaklanan güven ilişkisini kötüye kullandığına hükmetti.

Limasol Daimi Ağır Ceza Mahkemesi, danışanı olan reşit olmayan bir kıza yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanan psikoloğu dört ayrı suçlamadan suçlu buldu.

Basına kapalı olarak görülen davada mahkeme, şikayetçinin ifadeleri ile tanık beyanlarını değerlendirerek sanığın mağdur üzerinde sahip olduğu güven, otorite ve etki konumunu kötüye kullandığı sonucuna vardı.

Mahkeme kararına göre suçlar, olayların yaşandığı dönemde yaklaşık 17,5 yaşında olan ve sanık tarafından psikolojik destek alan genç kıza yönelik işlendi.

Kararda, sanığın mağduru yanağından ve ağzından öptüğü, vücudunun mahrem bölgelerine temas ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğunun sabit görüldüğü belirtildi.

Dava sürecinde savcılık dokuz tanık dinletirken, sanık da yeminli ifade verdi ve savunma için üç tanık çağrıldı.

Mahkeme bulgularına göre mağdur, psikologla görüşmeye başladığı dönemde içine kapanık bir yapıya sahipti ve ailesiyle çeşitli sorunlar yaşıyordu. Seanslar ilerledikçe psikoloğa güven duymaya başlayan genç kızın, sanığı bir otorite figürü ve kurtarıcı olarak gördüğü ifade edildi.

Kararda, sanığın zamanla mağdurla profesyonel sınırları aştığı, cinsellik içerikli konuşmalar yaptığı ve güven ilişkisini istismar ettiği belirtildi.

Olay günü mağdurun sanığın evine gittiği, burada uygunsuz davranışlara maruz kaldığı ve daha sonra yaşananları çevresindeki kişilere anlatarak şikayette bulunduğu kaydedildi.

Limasol Ağır Ceza Mahkemesi, mahkumiyet kararının ardından sanığın tutuklu yargılanmaya devam etmesine hükmetti. Davada cezanın açıklanacağı duruşmanın Haziran ayı başında yapılacağı bildirildi.