Rum Sağlık Bakanlığının Güney Kıbrıs’ta Hanta virüsüyle ilgili özel bir üst düzey hazırlık planını devreye koyduğu kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum Sağlık Bakanlığının “MV Honduis” kurvaziyer gemisiyle bağlantılı uluslararası olay nedeniyle Andes virüs (ANDV/Hantavirüs)’le olası bir temas veya vakanın nasıl ele alınabileceğine yönelik özel bir üst düzey hazırlık planını etkin hale getirdiğini yazdı.

Haberde yetkili makamların genel nüfusa yönelik tehlikenin oldukça düşük olduğunu değerlendirdiği ancak, hastalığın ciddiyeti ve bulaşan kişinin hızla kötüleşme olasılığının hastalıkla ilgili tam bir operasyonel hazırlığı gerekli hale getirdiği ifade edildi.

Gazete olası bir vaka ortaya çıkması durumunda tıp hizmetlerinin eşgüdümünde “Lito” isimli özel planın devreye konulacağını ekledi.