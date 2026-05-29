Güney Kıbrıs’ta üniter, merkezi ve tam entegre bir aşı kayıt sistemi oluşturmak için “Ulusal Aşılama Kayıt Sistemi” oluşturuyor.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Ulusal Aşılama Kayıt Sistemi Kuruluş ve İşleyiş Yasası 2026” yasası uyarınca, nerede yapıldığına bakılmaksızın vatandaşlara yapılan aşılar dijital ortamda kayıt altına alınacak. Bugün aşılar sigortalılara, sigortasızlara ve sığınmacılara farklı farklı yerlerde yapılıyor, farklı platformlarda kaydediliyor.

Yeni aşı kayıt sistemi ayrıca, veri alışverişi ve güncel aşılama bilgilerine doğrudan erişim sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı bilişim sistemlerine teknolojik açıdan bağlantılı olacak.