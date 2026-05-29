Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde, polis operasyonu sırasında bir apartmandan düşerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşının kimliği resmen tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, 27 Mayıs sabahı Larnaka Limanı bölgesinde bulunan bir apartmanın üst katından düşen kişinin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 46 yaşındaki bir erkek olduğu belirlendi.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yakınlarının bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı. Söz konusu kişinin sığınma başvurusunun reddedildiği ve Güney Kıbrıs'ta yasa dışı statüde bulunduğu belirtildi.

Olayın, Yabancılar ve Göçmenlik Şubesi ekiplerinin bölgede yürüttüğü bir operasyon sırasında meydana geldiği ifade edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin anısına bu akşam olayın yaşandığı apartman yakınında sessiz bir anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan yabancılar, 46 yaşındaki adamın anısına mumlar yakarak dua etti. Katılımcılar, yaşamını yitiren kişinin hatırasını yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.