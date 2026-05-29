2026 yılı verilerine göre, "NEET" olarak tanımlanan ve istihdamda bulunmayan, eğitim görmeyen veya mesleki eğitim almayan gençlerin oranı yüzde 10,6 olarak kaydedildi. Bu oran, 2015 yılında yüzde 18,5 seviyesindeydi.

Sonuçlar, Güney Kıbrıs'ın yüzde 11 seviyesindeki Avrupa Birliği ortalamasına önemli ölçüde yaklaştığını gösterdi.

Avrupa Birliği genelinde oranların yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği belirtildi. Buna göre 15-19 yaş grubundaki gençlerin yüzde 5,3'ü eğitim veya istihdam sisteminin dışında kalırken, 20-24 yaş grubunda bu oran yüzde 12,8'e yükseldi.

En yüksek oran ise yüzde 14,7 ile 25-29 yaş grubunda kaydedildi.

AB ülkeleri arasında gençlerin eğitim ve iş hayatı dışında kalma oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 19,2 ile Romanya oldu. Romanya'yı yüzde 13,8 ile Bulgaristan ve yüzde 13,6 ile Yunanistan takip etti.

Yunanistan'ın son 10 yılda önemli ilerleme kaydeden ülkelerden biri olduğu belirtilirken, ülkedeki oranın yüzde 24,1'den yüzde 13,6'ya gerilediği ifade edildi.

Öte yandan en düşük oranlar yüzde 5,3 ile Hollanda, yüzde 5,9 ile İsveç ve yüzde 7,6 ile Slovenya'da görüldü.

Avrupa Birliği verilerine göre son 10 yılda 27 üye ülkeden 22'sinde, eğitim ve iş hayatının dışında kalan gençlerin oranında düşüş yaşandı.