Güney Kıbrıs’ta ev kiralarının yüksekliği Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ev kiralarının yeni evli çiftlerin ailelerinin yanlarında kalmasına sebep olacak düzeyde yükseldiğini belirtti.

Haberde, Güney Lefkoşa, Baf, Larnaka ve Mağusa bölgesinde 80 metrekare eşyasız evlerin kiralarının aylık ortalama 650 eurodan başladığı belirtilirken Limasol’da ise en düşük kira bedelinin ortalama bin 150 euroyu bulabildiği, bulunduğu bölgeye göre 2 bin 250 -euroya kadar çıkabildiği ifade edildi.