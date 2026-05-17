Eskişehir’de düzenlenen Liseler Atletizm Final Yarışmaları’nda Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcusu Ada Kafa, kendisine ait 800 metre liseler rekorunu kırarak Türkiye ikincisi oldu.

Yarışların ikinci gününde 800 metre branşında piste çıkan Ada, yağış ve rüzgar altındaki serisinde elde ettiği 2:11.62’lik derecesi ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Ülkemizde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Final Yarışları’nda 2:11.87’lik derecesi ile kendisine ait KKTC Liseler Rekorunu geliştiren Ada, Eskişehir’de 2:11.62’lik derecesi ile rekoru bir kez daha kırmış oldu.

Düzenlenen törenle Ada madalyasını alırken antrenörü Hasan Maydon ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da törende sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.