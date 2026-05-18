Triatlon Federasyonu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mehmetçik’te Gençlik Triatlonu yarışı gerçekleştirdi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleşen yarışmada triatletler Sprint mesafede yarıştı. Sporcular ilk olarak 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve 5 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Triatlon sporunun en hızlı yarışlarından olan Sprint triatlonunun en hızlısı Ares Spor Kulübü’nden Enis Alçıcı oldu. Kadınlarda birinciliği ise Ayşa Küçükakça elde etti.

Mehmetçik Bafra Plajı’nda gerçekleşen yarış sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğcu, Başbakanlık Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer ve federasyon yöneticileri tarafından takdim edildi.