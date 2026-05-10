KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa, Bulgaristan’da düzenlenen U18 Mladost International Meeting yarışmasında piste çıktı. Türkiye Milli Takımı adına 800 metre branşında yarışan genç yetenek, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve büyük gurur yaşattı.

İlk Avrupa yarışı deneyimini yaşayan Ada’ya birinciliği 2:12.19’luk derecesi getirdi.

Antrenörü Hasan Maydon ile büyük hedeflerin konduğu sezonda Ada’nın Bulgaristan’da elde ettiği başarı, sezonun geri kalanı için büyük umut verdi.