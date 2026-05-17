Eskişehir’de düzenlenen Liseler Atletizm Final Yarışlarında önemli bir başarı daha geldi. Levent Kolej sporcusu Erdinç İnçay yüksek atlama branşında kişisel en iyi derecesini atlayarak birinciliği paylaştı.

Erdinç organizasyonda 1.97’lik derece atlayarak nisan ayında elde ettiği 1.93’lük derecesini geride bıraktı ve kişisel en iyi derecesini imza attı.

Yarışmada rakibi de 1.97 atlarken eşit olan atlayış, hatalar ve dereceler sonucu hakemler sporcularla da görüşerek iki tane birinci belirledi. Böylelikle Erdinç rakibiyle birinciliği paylaşmış oldu.

Düzenlenen törenle Erdinç madalyasını alırken antrenörü Mehmet Baykent ve KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı törende sporcuyu tebrik etti.