Taşkent Spor Kulübü yönetimi, 2 sezon aradan sonra yeniden liglere katılma kararı alırken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna gerekli başvuruyu yaptı. Taşkent Spor Kulübü yöneticisi Mustafa Orel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna BTM İkinci Lige katılım başvurusunu yaptıklarını söylerken, yeniden BTM İkinci Ligde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Çim sahası ve güzel tesisleri olan Taşkent Spor Kulübü alt yapıya da büyük önem verirken, BTM İkinci Lige son katıldığında yarı final oynamıştı.