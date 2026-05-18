Türkiye Atletizm Federasyonu, Samsun Atletizm İl temsilciği iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonu yapıldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yılı dolayısıyla 19 Mayıs Yarı Maratonu ve halk koşusu yapıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun’da düzenlenen 21 KM yarı maratona 600 sporcu, 800 sporcu ise 3 KM halk koşusunda yarıştı. 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonunda başarılı atletimiz Hakan Tazegül ferdi yarışta Türkiye genelinde birinci olarak çok başarılı sonuç elde etti. Son yıllarda üst üste birinci gelen başarılı atletimiz Hakan Tazegül birincilik kürsüsünde yerini almaya devam ediyor.

Türkiye’nin Samsun ilinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonunda yarışan ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, iddialı bir şekilde katıldığı 21 KM yarı maratonunda önemli derece elde etti. 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda koşan atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Uluslararası Samsun yarı maratonuna 407 atlet yarışı tamamlarken, ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 45-49 yaş gurubunda ferdi olarak katıldığı yarışta 1 Saat 13 Dakika 28 Saniye’lik derecesiyle Türkiye genelinde birinci genel klasmanda ise yedinci oldu. Ayrıca diğer başarılı atletimiz Yusuf Gökalp 35-39 yaş grubunda 1 Saat 16 dakika 18 Saniye’lik derecesiyle Türkiye genelinde üçüncü, genel klasmanda ise onbirinci oldu.