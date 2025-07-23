Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç Milli takımı Slovenya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler şampiyonasında finallerle devam ediyor. 15-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Bilardo şampiyonası toplam 32 ülkenin katılımı ile 3 kategoride yapılan şampiyonada ülkemizin genç milli bilardocularımız U17 erkeler, U19 Erkekler, U19 Kızlarda mücadeleye devam ederken, 9 top disiplininde Sevimsu Yazganarıkan ilk madalyayı aldı.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Slovenya’nın Terme Olimpia şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda 9 top disiplininde turnuva yoğun bir şekilde devam ediyor. Şampiyona 17 yaş altı ligi, 19 yaş altı erkekler, 19 yaş altı kızlar olmak üzere 3 kategoride devam ediyor. Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda 17 yaş altı liginde 79, 19 yaş altı erkeklerde 51, 19 yaş altı kızlar liginde 15 oyuncu oynadığı toplam 32 ülkenin katıldığı Şampiyonada genç millilerimiz mücadelesi sürüyor.

SEVİMSU YAZGANARIKAN

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Genç milli takımı Slovenya’da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda milli takım sporcumuz Sevimsu Yazganarıkan çeyrek finalde Türkiye’den Öykü Altın’ı 6-3 yenerek yarı finale yükseldi. Avrupa Gençler Şampiyonası kızlar kategorisinde 9 top disiplininde kürsüye çıkmayı başardı. Sevimsu’nun Yarı finalede ise Polonyalı rakibi Julia Babica maçını çok iyi bir mücadele etmesine rağmen 6-5 kaybetti.

MAÇ SONUÇLARI

Sevimsu Yazganarıkan 6-3 Emily Wınzınger

Sevimsu Yazganarıkan 6-0 Veronica Marıottı

Lea-Marie Bockstegers 5-6 Sevimsu Yazganarıkan

Sevimsu Yazganarıkan 6- 3 Öykü Alkın

Sevimsu Yazganarıkan 5-6 Julia Babica