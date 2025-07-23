Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 10 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen 11+ Yaş Kulüplerarası Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu ev sahipliğinde tamamlandı. Üç gün süren yarışlarda 19 kulüpten 210 sporcu, 50 metrelik olimpik havuzda kıyasıya mücadele etti.

Yüzücülerin gelişimini desteklemek ve kulüpler arası rekabeti artırmak adına büyük önem taşıyan Uzun Kulvar Yüzme Yarışları, sporculara yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası platformlarda da rekabet edebilecekleri deneyimi kazandırdı. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda 50 metrelik uzun kulvarda yapılan yarışlar, yüzücülerin dayanıklılık, teknik yeterlilik ve tempolu yüzme becerilerini geliştirmelerine de olanak tanıdı. Adanın tek kapalı uzun kulvarlı havuzu olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan antrenman ve yarışlar ise; sporcuların zaman yönetimi, mesafe kontrolü ve su içi dayanıklılık özelliklerini profesyonel düzeyde geliştirmelerine katkı sağladı.

Yarışma, hem sportif seviye hem de teknik altyapı bakımından Kuzey Kıbrıs yüzmesi için bir dönüm noktası oldu. Organizasyonda ilk kez kullanılan elektronik zamanlama sistemi, yarışlara uluslararası standartlarda profesyonellik kazandırdı. Teknolojik altyapı sayesinde yarış sonuçları hızlı ve şeffaf bir şekilde açıklandı. Yarışlar boyunca 10 yeni Kuzey Kıbrıs uzun kulvar rekoru kırıldı.

10 YENİ REKOR KIRILDI!

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda üç gün süren 11+ Yaş Kulüplerarası Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, heyecan dolu müsabakalara sahne olurken, 10 yeni KKTC rekorunun kırılmasıyla da tarihe geçti. 16 yaş kategorisinde 200 metre serbestte Boran Bora 2:02.69’luk derecesiyle, 15 yaş 1500 metre serbestte Demir Redif Demirdağ 19:05.82 ile, 16 yaş 100 metre kurbağalamada Barkan Cem Aykut 1:09.67 ile yeni rekorların sahibi oldu.

14 yaş kategorisinde yarışan Özkan Mazhar ise 200 metre karışıkta 2:30.15 ve 400 metre karışıkta 5:21.56’lık dereceleriyle iki rekor birden kırdı. Tüfekçi Spor Kulübü Erkek Bayrak Takımı, 4x50 metre serbestte 1:42.59 ve 4x50 metre karışıkta 1:54.82’lik dereceleriyle iki takım rekoruna imza attı. 18 yaş 50 metre kelebekte Özgül Çetin 30.39, 100 metre kelebekte ise 1:07.01’lik performansıyla iki yeni bireysel rekorun sahibi olurken, 19 yaş üstü 200 metre karışıkta yarışan Nermin Ulaç da 2:44.24’lük derecesiyle yeni KKTC rekorunu kayıtlara geçirdi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 53 MADALYA KAZANDI!

Şampiyonada takımlar arasındaki kıyasıya rekabet de dikkat çekti. Dört ayrı kategoride yüzlerce sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, Yakın Doğu Üniversitesi, 27 altın, 19 gümüş ve 7 bronz ile toplamda 53 madalya kazandı. “Yıldız Erkekler” kategorisinde 8.734 puanla birinciliği elde etti. Akman Tüzünkan, Özkan Mazhar, Dünya Ahmet Özdemir, Erten Can Kasımoğlu, Erten Kasımoğlu ve Muhammed Aydın’dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Yıldız Erkekler Takımı sporcuları, bireysel başarıları ile de dikkat çekti. Akman Tüzünkan, 50 metre serbest, 100 metre sırtüstü ve 50 metre sırtüstü kategorilerinde Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 14 yaş barajını geçti. Özkan Mazhar ise 200 metre karışık uzun kulvar ve 400 metre karışık kategorilerinde 14 yaş rekorunu kırarak yine Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 14 yaş barajını geçti.

Genç Erkekler kategorisinde kulaç atan Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Barkan Cem Aykut ise 200 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde 16-17-18 yaş Türkiye Yüzme Federasyonu barajını geçti. Aykut aynı zamanda, 100 metre kurbağalamada uzu kulvar 15-16-17-18 yaş rekoru da kırdı. Yakın Doğu Üniversitesi mücadele ettiği “Yıldız Kızlar” kategorisinde de takım olarak beşinci oldu.

AVNİ CANKURT: “SPORCULARIN YALNIZCA FİZİKSEL KAPASİTELERİNİ DEĞİL, ZİHİNSEL DAYANIKLILIKLARINI DA TEST EDEBİLECEKLERİ PROFESYONEL BİR ATMOSFER SUNDUK.”

“Uzun kulvar yüzme yarışlarının 10 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilmesine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak sporun her branşında olduğu gibi yüzmede de gençlerimize uluslararası standartlarda olanaklar sunuyoruz. Bu şampiyona, sadece bir yarış değil; aynı zamanda genç sporcularımızın geleceğe hazırlandığı bir platform oldu” ifadelerini kullandı.

Avni Cankurt, “Bu yarışlar, sporcuların sadece fiziksel kapasitelerini değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılıklarını da test edebilecekleri profesyonel bir atmosfer sunuyor. Katılım gösteren tüm sporculara ve kulüplere teşekkür ediyor, bu heyecanı hep birlikte daha da ileriye taşımayı diliyoruz” dedi.